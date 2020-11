Furto in una villetta a Maddalusa: svuotata cassaforte

Furto in una villetta nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, sono riusciti a forzare un infisso ed entrare all’interno dell’abitazione. Una volta dentro si sono messi alla ricerca di quanto di prezioso trovandosi davanti anche una cassaforte.

I ladri sono riusciti ad aprirla e portare via tutto: secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di migliaia di euro in contanti e oggetti in oro che i proprietari – marito e moglie, entrambi pensionati – custodivano al suo interno.

Indagano le forze dell’ordine anche se appare subito chiaro come i malviventi conoscessero le abitudini dei due signori. Questi ultimi si erano allontanati da casa per andare a fare la spesa. Al rientro in casa l’amara scoperta.