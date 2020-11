Rifiuti lungo la Racalmare, il Comune di Grotte provvede alla bonifica

Rifiuti abbandonati lungo la strada Racalmare. Per l’ennesima volta si è provveduto a bonificare il tratto di competenza del Comune di Grotte. Presto verranno installate le fototrappole che dovrebbero limitare il fenomeno.

Le dichiarazione dell’Assessore al ramo Antonio Morreale

“Tanta fatica per porre rimedio al comportamento di pochi ma sempre molti “miseri esseri umani” che continuano a ferire il nostro territorio.Attendiamo sempre che le altre Istituzioni competenti provvedano alla pulizia del tratto successivo che porta al bivio per Agrigento.Un ringraziamento sentito a tutti gli operatori ecologici che con grande abnegazione lavorano per il nostro ambiente.La foto dell’operatore chinato a raccogliere il sacchetto selvaggio dovrebbe fare riflettere il miserabile che l’ha gettato!”