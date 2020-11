Spaccio di droga: assolto 21enne di Palma di Montechiaro

Il gup del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 21enne di Palma di Montechiaro, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L‘imputato , difeso dagli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Rossana Avanzato, era stato coinvolto in un blitz con altre due persone con l’accusa di spacciare in via Calatafimini, a Palma di Montechiaro. Durante il processo la difesa è riuscita a dimostrare come di fatto non si fosse arrivati alla prova che il giovane facesse il pusher.