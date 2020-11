Campobello di Licata, sospensione energia elettrica per manutenzione

Per lavori sugli impianti, l’Enel sospenderà la distribuzione dell’energie elettrica, dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 18,30 alle ore 20,30, martedì 1 dicembre, a Campobello di Licata, in varie zone della cittadina, tra cui: vie Vittorio Emanuele, Umberto, Milano, Libertà, Nicotera e Cavour. La società Enel invita i cittadini interessati ad usare prudenza e a non usare gli ascensori nelle indicate fasce orarie.

Giovani Blanda