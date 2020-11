ComproSottoCasa, la Confcommercio Agrigento aderisce all’iniziativa

“I regali quest’anno non arrivano da lontano perché Babbo Natale è sotto casa. Facciamo rivivere le nostre città. Compriamo nei negozi di quartiere”.

Anche Confcommercio della Provincia di Agrigento aderisce alla campagna nazionale che ha come hashtag #ComproSottoCasa.

“Si tratta, dice il presidente provinciale Alfonso Valenza, di un’iniziativa finalizzata a sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. Un invito – continua Valenza. – a spendere negli esercizi commerciali del quartiere di residenza e del centro storico della città capoluogo ma anche nei comuni della provincia. Il 2020 ha prodotto pesanti effetti sull’andamento delle attività al dettaglio cittadine, con importanti cali di fatturato che rischiano di indurre molti operatori ad abbassare le saracinesche definitivamente” Va ricordato che proprio durante il lockdown i negozi di prossimità sono stati fondamentali per i consumatori, costituendo un presidio sicuro ed affidabile, a dimostrazione che il piccolo commercio è un pilastro fondamentale per le nostre comunità. “Chiediamo – conclude il presidente – alle amministrazioni locali, alla popolazione tutta, di sostenerci in questa campagna. Condividete le foto dei vostri acquisti con il nostro hashtag #ComproSottoCasa, ed aiutarci a diffondere il video spot (qui allegato), perchè vogliamo rafforzare il sentimento di fiducia che lega il commerciante al cliente”.

La campagna è sui canali social della Confederazione con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l’occasione e una vetrofania.

https://www.youtube.com/watch?v=sjBRwRRgn9o&feature=youtu.be