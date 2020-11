In auto con 33 dosi di hashish: un arresto a Palma di Montechiaro

E’ stato trovato in possesso di trentatré dosi di hashish mentre era a bordo di un’auto insieme ad un amico in giro per Palma di Montechiaro. Un 25enne del posto è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento insieme ai colleghi del locale commissariato.

L’uomo si trovava a bordo di un’auto in compagnia di un amico di 22 anni alla guida. Una manovra repentina, alla vista degli agenti, non è passata inosservata e così la polizia ha deciso di procedere al controllo estendendo poi la perquisizione anche al domicilio.

Per il 25enne sono scattate le manette. Il gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora in paese. L’inchiesta è coordinata dal pm Elenia Manno.