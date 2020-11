Lega, nuovo assetto dipartimenti: Tardino alla formazione, Alessi al Turismo

Potenziato in Sicilia l’assetto dei dipartimenti regionali della Lega che dallo scorso marzo sono coordinati da Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale di Palermo. “Si tratta allo stato attuale di 27 dipartimenti che hanno come compito quello di elaborare un approccio in chiave squisitamente siciliana ai principi declinati da Matteo Salvini, che sono quelli della difesa del territorio e dell’orgoglio siciliano e di una isola proiettata a essere il gioiello del Mediterraneo”, dice il senatore Stefano Candiani, segretario della Lega nell’Isola.

I ruoli

Allo stato attuale sono attivi il dipartimento di Economia, coordinato a livello regionale dall’Eurodeputata Francesca Donato; Attività Produttive da Annibale Chiriaco; Beni Culturali da Igor Gelarda; Energia e Ambiente da Massimiano Rosselli; Salute da Antonio Purpari; Disabilità da Laura Marsala; Lavoro e Formazione dall’On. Annalisa Tardino; Comuni Provincie e norme Locali da Daniela Bruno; Immigrazione da Patrizia Biagi; Infrastrutture dall’On. Enzo Garofalo; Scuola da Giuseppe Spata; Università da Mauro Sarno; Agricoltura da Ciro Miceli; Pesca da Giovanni Lo Coco; Politiche Faunistico Venatorie Salvo Russo per la Sicilia Orientale e Antonio Lastra per quella Occidentale; Federico Tremarco per Territorio e Isole Minori; Silvio Alessi per Turismo, Spettacolo e Marketing territoriale; Sport Maurizio Buscaino; Giuseppe Sciarabba per dipartimento Fondi strutturali e Unione Europea; Giustizia e Legalità Stefano Santoro; Antiracket, antiusura e antiviolenza Vito Cavallotti; Pari opportunità Chiara Maria Emanuele; Ricerca Scientifica Francesco Tulone; istituti penitenziari Federico Guarrasi, Difesa del Cittadino Marco Tanasi, dipartimento Montagna Antonio Mazzeo”.

Le dichiarazioni

“L’impianto sicilianista della Lega non deve sorprendere nessuno – aggiunge -, anzi al contrario ne è la base. Considerato che ovunque la Lega si pone come principio quello delle autonomie e delle autodeterminazioni dei territori. A breve si definiranno anche altri importanti dipartimenti come quello del benessere animale, della disabilità, della sicurezza, dell’allevamento e delle attività sociali”.