Maltempo e incidenti, feriti un uomo e una donna: trasferiti in ospedale

Le forti piogge di ieri hanno causato molti disagi. Non solo rami di alberi caduti per strada, blackout in qualche zona di Canicattì, un palo dell’illuminazione pubblica stradale si è abbattuto sul muro di una villetta a San Leone, ma a causa del manto stradale scivoloso, si sono verificati anche due incidenti autonomi.

Lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio di Bellavista, fra Porto Empedocle e Realmonte un’autovettura Citroen Picasso, condotta da un uomo di Realmonte, si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” il conducente rimasto lievemente ferito.

Altro incidente si è verificato in via dei Fiumi al Villaggio Mosè; una donna alla guida di una Volkswagen Lupo, è uscita fuori strada. Anche lei, ha riportato traumi lievi ed è stata trasferita al presidio ospedaliero di Agrigento.