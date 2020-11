Rissa tra due famiglie a Castelvetrano, un uomo muore colto da malore

Pare che stavolta una rissa tra due famiglie sarebbe finita in tragedia. La tragedia è successo oggi pomeriggio a Castelvetrano in una traversa della via Partanna, dove la rissa sarebbe scoppiata tra due nuclei familiari.

Il dato certo è che una persona è stata trovata morta dagli operatori sanitari del 118.

Al momento pare che se la morte dell’uomo sia avvenuta per cause naturali o in seguito alla lite scoppiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

