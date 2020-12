Canicattì: Gery Leone rinuncia al diritto di surroga alla carica di consigliere comunale

Lo scrivente, in data odierna ha ricevuto la notifica alla surroga al posto del consigliere comunale dimesso in data 23.11.2020, essendo il secondo dei non eletti nelle liste del pd dopo la rinuncia della professoressa Anna Tascarella.

Per tal motivo mio malgrado comunico l’imoposssibilita’ alla predetta surroga sia per sopraggiunti impegni lavorativi che al momento non mi permettono di svolgere al meglio detto incarico, sia per motivi di ordine politico-amministrativo in quanto siamo a pochi mesi della fine del mandato di questa amministrazione e tutti gli atti amministrativi piu’ importanti sono stati gia presi, di conseguenza il mio contributo sarebbe molto ma molto marginale, a tal proposito se si fosse voluuto un mio impegno in tal senso tale decisione poteva essere presa diversi mesi prima

Canicatti 30.11.2020

dott. Calogero Leone