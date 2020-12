Giovane in escandescenza: ferito con arma da taglio sindaco Calamonaci

Brutta disavventura quella che ieri ha visto protagonista il sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli. Un giovane con evidenti problemi psichici, non residente nel comune agrigentino, ha dato in escandescenza brandendo un’arma da taglio.

Il sindaco nel tentativo di proteggere l’incolumità dello stesso è stato colpito ad una spalla. Fortunatamente nulla di grave, tant’è che poi ha accompagnato personalmente, assieme alle autorità competenti, il ragazzo presso il nosocomio di Sciacca dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio come da procedura.

“Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, per quanto gli è accaduto. Fermo restando che secondo quanto riportato dalla stampa, l’aggressore era in evidente stato confusionale, mi auguro che atti del genere non si ripetano più. Capisco la frustrazione delle persone, specie in questo periodo emergenziale, però non è questo il modo per risolvere i problemi. Le Istituzioni locali, al massimo delle loro possibilità, stanno facendo tutto il possibile per non lasciare soli i cittadini”. Lo afferma il deputato di Forza Italia al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo.