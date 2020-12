Ruba vestiti dal centro commerciale: arrestato 53enne

I carabinieri della stazione di Villaseta hanno arrestato un 53enne, originario di Agrigento ma residente a Porto Empedocle, per l’ipotesi di reato di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso a rubare alcuni capo di abbigliamento – un giubbotto, alcune camicie e diversi maglioni – dal centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento.

Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati direttamente i dipendenti di un negozio del centro commerciale. L’uomo è stato trovato anche in possesso di una tronchesina utilizzata verosimilmente per rimuovere il dispositivo anti-taccheggio. I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche al domicilio dell’uomo rinvenendo in casa altri indumenti forse rubati in precedenza.