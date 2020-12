Tamponi rapidi per le scuole: tutti negativi a Racalmuto, 8 positivi a Favara

I contagi da Covid-19 continuano ad aumentare e si sta in questi giorni cercando di rintracciare più persone positive partendo proprio dal mondo della scuola.

A Racalmuto la campagna screening si è svolta sabato, sono circa i 700 tamponi processati che hanno dato esito negativo.”Questo risultato ci conforta,dichiara il Sindaco Maniglia, perché restituisce una fotografia realistica della situazione di poco contagio nel Comune e nella scuola grazie anche alle misure restrittive messe in campo dall’Istituzione scolastico che ha saputo fare rispettare le regole e dalle Ordinanze Sindacali delle ultime settimane. Un ringraziamento va fatto al personale medico e paramedico dell’Asp, agli infermieri professionali di Racalmuto che hanno dato il loro contributo volontariamente, al personale della polizia municipale e agli impiegati comunali che hanno coordinato il flusso dei veicoli e al grande contributo dato dall’Arciprete e dal suo personale per avere messo a disposizione i locali della Chiesa Gesù Maestro, senza i quali, nel pomeriggio di questa giornata ventosa e piovosa, non si sarebbero potuto fare tutti i tamponi”.

Da domenica i tamponi drive in si sono svolti a Favara; su 450 test sono otto le persone risultate positive, e che adesso, in attesa dell’esito del tampone molecolare, unico che accerta la presenza del virus, dovranno rimanere in isolamento domiciliare.

Tanto a Racalmuto quanto a Favara i sindaci hanno lamentato il fatto che molti, senza prenotazione sul sito dell’Asp, si sono “imbucati” con il risultato che alcuni ragazzi non hanno potuto effettuare il test.