Truffa dello specchietto, due denunce a Sciacca

Gli agenti del commissariato di Sciacca, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone – un uomo e una donna – ritenuti responsabili della cosiddetta truffa dello specchietto.

I poliziotti hanno controllato l’auto sulla quale viaggiavano rinvenendo alcune piccole pietre appuntite, utilizzate verosimilmente per portare a segno analoghi reati.

I due individui, un uomo con precedenti specifici ed una donna, pertanto, venivano deferiti all’A.G. in stato di libertà per il reato di truffa in concorso e nel contempo, trattandosi di residenti in altre province, veniva loro contestata la violazione sull’attuale normativa “anti-covid”.