Campobello di Licata, rapina a mano armata in supermercato: bandito in fuga col bottino

Una rapina si è consumata a Campobello di Licata.

Un uomo con il viso parzialmente coperto ha minacciato i dipendenti del supermercato Maxi Like con un coltello. Sotto la minaccia della lama, il cassiere non ha potuto far altro che consegnare i contanti al rapinatore che una volta ottenuto il bottino, di soli 200 euro, è fuggito facendo perdere le sue tracce.

Scattato l’allarme in via Lautrec le pattuglie dei Carabinieri che si sono messe alla ricerca dell’uomo e nel frattempo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad identificare l’autore della rapina.