Canicattì, detenevano cocaina: assolte due ragazze

Il Giudice monocratico di Termini Imerese, dott.ssa Claudia Camilleri, all’udienza del 1 dicembre 2020 ha assolto perchè il fatto non sussiste due donne di Canicattì di 36 anni e 30 anni che erano state arrestate dai carabinieri il 24 giugno 2020 a Villabate poichè rinvenute in possesso di cocaina. Il P.M. aveva chiesto la condanna di entrambe a due anni di reclusione ma i difensori delle due donne, gli avv. Luisa Di Fede e Salvatore Iannello hanno provato la detenzione per uso personale della sostanza.

