Ex terrorista Belisto imputato ad Agrigento per disordini nel carcere

Pasquale Belsito, ex terrorista nero dei Nar, è comparso ieri mattina in video collegamento dal carcere di Spoleto nell’udienza del processo che lo vede imputato ad Agrigento per alcuni disordini avvenuti nell’istituto penitenziario “Pasquale Di Lorenzo” della Città dei Templi. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’ex terrorista è accusato di aver lanciato una scrivania in legno contro la barriera che proteggeva un agente di polizia penitenziaria. L’imputato ha cercato di chiarire la sua posizione affermando di aver compiuto quel gesto per attirare l’attenzione della polizia penitenziaria in seguito ad un malore di un altro detenuto.

Il processo, che si celebra davanti il giudice monocratico Manfredi Coffari, riprenderà con l’audizione proprio di quest’ultimo. Ieri, invece, è stato escusso anche il comandante della Polizia Penitenziaria di Agrigento.