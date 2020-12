Mostra distintivo a posto di blocco: denunciato finto carabiniere

I carabinieri hanno denunciato a Palermo un 45enne per possesso di distintivi contraffatti. L’uomo, fermato a un posto di controllo a bordo della sua auto, ha detto di essere un militare mostrando una placca metallica simile a quelle in dotazione alle forze dell’ordine e un tesserino di riconoscimento dell’Arma. I carabinieri, però, si sono resi conto che, per quanto fedeli riproduzioni, i distintivi mostrati dal 45enne erano falsi.

A fugare ogni dubbio poi le parole dell’uomo che ha detto di prestare servizio nella caserma Carini, sede del Comando provinciale di Palermo, la stessa in cui lavoravano i carabinieri che lo hanno fermato. Tessera e distintivo falsi sono stati sequestrati, dalle indagini è emerso che il 45enne era stato carabiniere ausiliario (servizio di leva) negli anni 90.