Viadotto Cansalamone, incarico per progettazione esecutiva e riapertura

La Regione sta per affidare la progettazione esecutiva dell’intervento di stabilità delviadotto Cansalamone, con l’ipotesi di una riapertura temporanea prima dell’inizio delle opere. È quanto rende noto il sindaco Francesca Valenti, ricordando i vari passaggi dalla chiusura dell’importante infrastruttura stradale:

“Sono trascorsi quasi sette anni da quando, con Ordinanza Sindacale n. 4 del 17 gennaio 2014, è stato istituito il divieto di transito pedonale e veicolare del Viadotto Cansalamone.

Lunghissimi anni trascorsi tra riunioni, direttive, incarichi, speranze, delusioni, polemiche, per un intervento necessario a restituire dignità ai cittadini ed alla città. Decisamente troppi.

Ieri abbiamo appreso che finalmente la Regione sta procedendo all’affidamento all’ingegnere Pio D’Arrigo dell’incarico di progettazione esecutiva dell’intervento di stabilità del viadotto Cansalamone, già oggetto di un finanziamento per l’importo di 2.930.000,00 euro. È previsto nell’affidamento che il tecnico debba valutare ‘la possibilità di aprire temporaneamente l’infrastruttura a transito limitato, anche attraverso la realizzazione di opere provvisionali, in grado di superare temporaneamente le criticità rilevate’. La notizia ci fa ben sperare anche perché si tratta del professionista incaricato il 21 dicembre 2017 dal Comune di Sciacca proprio al fine di valutare le condizioni statiche e sismiche per la riapertura al traffico veicolare del Viadotto Cansalamone, su direttiva di questa Amministrazione comunale, e quindi già a conoscenza della concreta situazione. A tal proposito, è opportuno ricordare che le verifiche statiche avevano fornito esito positivo e che, riscontrate criticità nelle verifiche sismiche, già nella perizia consuntiva trasmessa al Comune il 10 agosto 2018 erano state individuati gli interventi per riaprire al traffico il viadotto. Proprio la documentazione tecnica inerente alla valutazione delle condizioni statiche e sismiche del Viadotto, trasmessa dal Comune di Sciacca al Commissario di Governo, ha consentito di avviare la procedura in itinere per l’affidamento dell’appalto dei servizi di ingegneria ed architettura volti alla redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.