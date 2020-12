Grotte, approvate misure a sostegno delle famiglie in difficoltà

Il Comune di Grotte ha approntato diverse misure a sostegno degli imprenditori e delle famiglie in difficoltà a causa del COVID-19, finanziate con fondi del Distretto Socio-sanitario D3 di Canicattì.

Nello scorso mese di settembre è stato emanato un avviso pubblico per la concessione di un contributo a copertura del pagamento delle Utenze e/o del Canone di locazione dell’Abitazione di Residenza, a valere del quale sono stati già erogati 12.284,04 euro a 41 beneficiari. Le risorse sono state utilizzate, in particolare, per il rimborso delle utenze relative ai due bimestri del lockdown; entro il 4 dicembre tutti i beneficiari del sostegno potranno richiedere il rimborso concernente un ulteriore bimestre.

Inoltre, grazie alle maggiori disponibilità finanziarie, i termini per la presentazione della domanda per tale sostegno economico sono stati riaperti e tutti i cittadini di Grotte che non avevano presentato la domanda potranno farlo entro il prossimo 11 dicembre.

Tutti gli avvisi sono pubblicati sul sito internet del Comune di Grotte.

Infine, nella giornata di ieri, rende noto il Sindaco Alfonso Provvidenza, la Giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio per l’utilizzo dei buoni spesa finanziati dal Governo per circa 52.000 euro. Nel giro di qualche giorno sarà emanato il relativo avviso per la partecipazione.

