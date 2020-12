Maltempo, un Piano di Emergenza per Santo Stefano di Quisquina

IL Comune di S. Stefano Quisquina si è dotato del nuovo Piano di Emergenza di protezione Civile. A darne comunicazione è il sindaco Francesco Cacciatore. Il piano è stato redatto dall’architetto Claudio Militello che ha lavorato con grande professionalità in sinergia con gli uffici e gli assessorati competenti.

La nota del Sindaco Cacciatore

“Per far sì che il Piano funzioni è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, in quanto, i comportamenti della popolazione interessata da calamità naturali devono essere ricondotti a quella che si definisce “Cultura di Protezione Civile” , infatti una adeguata conoscenza e “preparazione” permette ad ognuno di noi, quando ci troviamo in situazioni a rischio, di affrontarle nel modo più adeguato. Gli eventi calamitosi che negli ultimi tempi si sono susseguiti nel nostro Paese hanno contribuito a porre l’attenzione generale sulle tematiche della Protezione Civile, facendo emergere una coscienza comune sempre più sensibile e convinta dell’opportunità di destinare e indirizzare, a tutti i livelli, risorse ed interventi verso le misure di mitigazione dei rischi e di valutazione preventiva degli scenari prevedibili con programmazione degli eventuali interventi di emergenza. Altra tappa necessaria sarà la creazione di un Gruppo di protezione civile comunale che possa svolgere, oltre all’assistenza in caso di calamità, la funzione di cabina di regia permanente.

Grazie al contributo dei consiglieri di minoranza per lo stimolo nel raggiungimento dell’obiettivo programmatico”.