Minaccia con coltello il vicino di casa: una denuncia

Gli agenti del commissariato di Sciacca hanno denunciato un uomo del posto per minacce e lesioni. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione del vicino di casa che ha raccontato di essere stato aggredito e minacciato dall’uomo che brandiva un coltello. Poco dopo gli agenti rintracciavano il responsabile e lo denunciavano per minacce e lesioni.

