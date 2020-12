Palma di Montechiaro, Castellino nomina un nuovo assessore: è Salvatore Acri

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha nominato nuovo assessore, il consigliere comunale, Salvatore Acri che subentra al dimissionario Lorenzo Pace che ha lasciato per problemi personali.

Castellino ha quindi affidato all’ingegnere Acri le deleghe all’Edizilia, Patrimonio, Infrastrutture, Agricoltura, Turismo, Caccia e Pesca.

“Porterò avanti il programma elettorale e il lavoro del mio predecessore – dice il neoassessore – lavorerò a 360 gradi per migliorare sempre più la città e, ringrazio il sindaco, Castellino, per la opportunità che mi ha offerto. Capisco che il lavoro da svolgere è tanto, ma le sfide mi sono sempre piaciute”.

“Ho scelto una persona valida – dice Stefano Castellino – che sicuramente opererà nel migliore dei modi per fare crescere la nostra città. L’edilizia è un settore molto importante e, con il superbonus 110 per cento, cercheremo di rinnovare tutti gli uffici comunali. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini a sfruttare questa opportunità al fine di realizzare il piano colore che è al momento solo per il centro storico”.