Picchia la madre che gli nega 50 euro, arrestato per estorsione

Gli agenti del commissariato di polizia di Pachino hanno arrestato un uomo, 34 anni, di Pachino, con precedenti penali con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della madre. Secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine, la donna, intorno alle 14 di ieri, sarebbe stata aggredita dal figlio dopo il suo rifiuto a consegnargli 50 euro, soldi che gli sarebbero serviti per i suoi vizi. A quel punto, l’uomo avrebbe sferrato alla madre un pugno in pieno viso, procurandole lesioni e deficit visivi all’occhio sinistro.

L’uomo, già nel mese di luglio, si era reso responsabile di episodi simili e, per tali motivi, era stato destinatario del provvedimento cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. L’indagato, che nella circostanza è stato anche denunciato per violazione dei provvedimenti cautelari cui era destinatario, è stato portato nel carcere di Cavadonna.