Restyling del porticciolo di San Leone: presentato progetto

Il Genio Civile, rispettando gli impegni assunti con il Sindaco di Agrigento Franco Micciché e con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità Falcone in occasione dell’incontro dello scorso 9 novembre, in meno di tre settimane, ha redatto il progetto esecutivo per la riparazione dei danni provocati dalle mareggiate all’importante infrastruttura portuale agrigentina. Questa mattina, presso gli Uffici del Genio Civile, si è tenuta infatti una conferenza di servizi, durante la quale sono stati acquisiti i pareri sul progetto, rilasciati dall’ASP, dalla Capitaneria di Porto, dal Comune, dal Servizio Demanio della Regione e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Le dichiarazioni

“Grazie all’impegno ed alla professionalità dei funzionari incaricati, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, abbiamo dimostrato ancora una volta l’efficienza del nostro Ufficio, redigendo in venti giorni il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di riparazione del muro paraonde e della scogliera a protezione del molo di ponente, per la realizzazione dei quali sono necessarie risorse per un importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro.” “Il progetto, continua La Mendola, prevede anche il restyling del porticciolo, con la riparazione delle ringhiere e della pavimentazione danneggiata dalle mareggiate; è previsto anche un nuovo impianto di illuminazione che, unitamente alla collocazione di panchine e fioriere, trasformerà il molo di ponente ed il piazzale nord in una sorta di belvedere sul porto, dove i cittadini potranno concedersi delle passeggiate di fronte al mare e delle piacevoli soste, fruendo della vista del porto e dei servizi dei chioschi bar della zona.”

In settimana, il progetto sarà validato ed inviato all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità affinché vengano stanziate, dal Governo Musumeci, le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori.