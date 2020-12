Aggiudicata gara per la manutenzione degli automezzi del Libero Consorzio di Agrigento

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato stamani l’appalto relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi del Libero Consorzio. La gara, gestita su piattaforma telematica, dell’importo a base d’asta di 114.754,10 euro più Iva, è stata aggiudicata alla RTI (CAP.) di Vincenzo Ala – (ASS.) Aleo Roberto con sede ad Agrigento, che ha offerto il ribasso del 56,666%. Seconda in graduatoria la ditta GS Sciabica Multiservices SRL (ribasso del 49,01 %).

Stamani sono riprese anche le procedure di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e e funzionale rispettivamente nel Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento (importo a base d’asta di 608.947,19 euro) e nell’I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento (115.411,56 euro). Prevista per il 3 dicembre invece la ripresa delle procedure (tornata di tre gare) per l’affidamento degli stessi servizi di ingegneria per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e e funzionale relativi ad interventi negli istituti IPIA “Archimede” di Casteltermini, Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento e I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento per oltre 268.000,00 euro complessivi.