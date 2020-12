Campobello di Licata, flusso dati del Comune nelle sedi scolastiche e istituzionali

Con provvedimento dirigenziale, attivato il flusso dati del Comune nelle sedi scolastiche e istituzionali delle vie Generale Cascino, Don Bosco, Pascoli, Carnevale, Hemingway, Edison e Trieste. Le scuole ed il centro polivalente hanno esigenze ad avere una “rete internet stabile e qualificata per soddisfare le esigenze informatiche istituzionali”. L’obiettivo è perseguire e dotare gli uffici scolatici ed uffici istituzionali del centro polivalente per i servizi socio culturali di un flusso per il normale svolgimento dei doveri istituzionali.

Giovanni Blanda