etra Rapina con spaccata in un bar, arrestati tre canicattinesi

Per mettere a segno la rapina aveva coinvolto anche il figlio 15enne. Adesso per l’uomo, 43 anni di Canicattì, per il figlio minorenne e per un altro coetaneo del ragazzo sono scattate le manette per rapina, tentata rapina in concorso e lesioni.

