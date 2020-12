Chiedi soldi durante la messa ma dopo un rifiuto prende a bastonate una corista

Si è presentato nella chiesa Madre, a Pachino, nel Siracusano, durante la messa con l’obiettivo di chiedere del denaro ai fedeli. Ci avrebbe provato una prima volta ma non avrebbe ottenuto risposte e così, nel corso della funzione religiosa, è tornato alla carica per ottenere i soldi. Si sarebbe rivolto pure al parroco ed ai coristi ma di fronte all’ennesimo rifiuti ha perso il lume della ragione. Si sarebbe impossessato di un bastone e con quello avrebbe colpito una donna, una componente del coro, ma, secondo alcuni testimoni, avrebbe sfogato la sua rabbia pure contro alcuni arredi della chiesa, oltre a minacciare le persone che si trovavano in chiesa. Tante le richieste di intervento arrivate ai carabinieri che hanno bloccato l’uomo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

