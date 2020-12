Favara, gli operatori ecologici tornano a lavoro: pagata la prima mensilità

Pagata una mensilità, entro il 15 dicembre verrà pagata altra mensilità e tredicesima, se sarà possibile anche prima. Ulteriori prestazioni aggiuntive per ripristinare la normalità sono state richieste dalle organizzazioni sindacali.

Questo in sintesi l’accordo siglato nella giornata di oggi tra la Sindaca di Favara Anna Alba, le ditte e i sindacati, e finalmente questa mattina dopo 15 giorni di sciopero e di protesta gli operatori ecologici hanno ripreso la raccolta dei rifiuti.

Ci vorrà un bel pò di tempo per ripulire tutta la città dai cumuli di rifiuti. Sono stati stabilitidoppi turni fino a sabato di conferimento in discarica; si riempiranno gli autocompattatori per scaricare la mattina alle 6, ritornare, caricare di nuovo e riscaricare entro le 15, orario di chiusura della discarica. Questo è stabilito nell’incontro odierno con la sindaca Anna Alba, l’assessore Maggiore, l’ingegnere Alberto Avenia, dirigente comunale, e le ditte che gestiscono il servizio.