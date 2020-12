Rapina alla stazione di servizio, arrestati due giovani dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno rintracciato ed arrestato nel pomeriggio di ieri, due giovanissimi del luogo, uno dei quali ancora minorenne, che dovranno rispondere dell’accusa di rapina a mano armata e di porto abusivo di armi.

Il 29 ottobre 2020, alle ore 12.00 circa, due persone con il volto travisato con dei passamontagna, uno armato di pistola e l’altro con una grossa ascia, costringevano il dipendente della Stazione di servizio “Eni”, sita a Riesi nella centrale via Don Bosco, a consegnare l’incasso. Messo a segno il colpo, che fruttava diverse centinaia di euro, i malviventi si dileguavano a piedi per le vie circostanti, certi di essere riusciti a far perdere le loro tracce.

Le indagini dei Carabinieri della locale Stazione, coordinate dalla Procura Ordinaria e da quella Minorile del capoluogo nisseno, svolte anche con numerose perquisizioni locali e attraverso la visione e l’esame delle immagini registrate da decine di telecamere installate nel centro abitato di Riesi, hanno rapidamente condotto all’identificazione dei due arrestati, entrambi già noti alle Forze dell’ordine.

Il 23enne, su disposizione del Gip del Tribunale di Caltanissetta, è stato associato alla casa circondariale di Caltanissetta, mentre il minorenne – come deciso dal Giudice per i minorenni di Caltanissetta – è stato accompagnato presso l’Istituto penale maschile per i minorenni di Caltanissetta.