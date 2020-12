Rapina violenta a Racalmuto: 4 arresti; Patronaggio: “Vicini agli anziani”

I carabinieri della Compagnia di Canicattì, guidati dal capitano Luigi Pacifico, hanno arrestato quattro pregiudicati ritenuti responsabili di una rapina violenta, avvenuta la scorsa primavera, ai danni di tre fratelli anziani conviventi a Racalmuto.

I particolari saranno illustrati tra poco dal capitano Luigi Pacifico, comandante della compagnia di Canicattì, in una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Agrigento

Il commento del procuratore Luigi Patronaggio

“Con i 4 arresti di oggi, la Procura della Repubblica di Agrigento , diretta dal Procuratore Luigi Patronaggio coadiuvato dalle colleghe Andreoli, Bisso e Varazi , in sinergia con il Comando Provinciale dell’Arma dei CC., nell’arco di poco più di dieci giorni , ha portato a termine 3 importanti operazioni di polizia a tutela degli anziani , sempre più vittime di reati predatori all’interno delle proprie abitazioni.

La serie di provvedimenti restrittivi adottati, ha permesso di scoprire, infatti, nell’ordine : l’autrice dell’omicidio a scopo di rapina di un anziano di Palma di Montechiaro, una serie di almeno 15 / 20 furti in appartamento commessi da una banda di Rom e una odiosa rapina di 60 mila euro in villa ai danni di una famiglia di anziani a Canicattì

La Procura e gli investigatori invitano i familiari di soggetti anziani o deboli , in questo periodo di crisi pandemica, a stare più vicino ai propri cari, spesso vittime di badanti improvvisate e di mirate osservazioni di malviventi pronti ad approfittare di ogni momento di solitudine e debolezza per perpetrare i propri crimini”.