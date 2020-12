Sospesa la messa in prova: arrestato 40enne

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un quarantenne del posto in seguito alla sospensione della messa in prova.

Il provvedimento è stato disposto dal magistrato di sorveglianza di Agrigento. Secondo la ricostruzione l’uomo, coinvolto in passato in vicende di droga, non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte.

Da qui la decisione di sospendere la messa in prova. L’uomo è stato condotto al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.