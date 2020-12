Aiuti alle famiglie bisognose, protocollo tra i volontari di strada e il Sindaco Miccichè

Un protocollo d’intesa fra l’Associazione Volontari di Strada ETS e l’Amministrazione Comunale di Agrigento; a firmare in sala giunta il sindaco Francesco Miccichè e la presidente Anna Marino, alla presenza dell’assessore Marco Vullo, dell’assessore Franco Picarella e di una delegazione dei volontari.

“Non siamo noi che aiutiamo voi ma al contrario. Voi ci aiutate a svolgere il nostro lavoro di aiutare la popolazione. Per questo vi siamo grati. Noi daremo sempre il massimo per aiutare queste persone e quindi anche voi”, ha detto il Sindaco Franco Miccichè che ha anche indossato la maglia che i volontari gli hanno regalato.

“Noi abbiamo sempre cercato una interlocuzione con l’amministrazione comunale, ma finora senza successo, dice la presidente dei Volontari di strada, Anna Marino. Occorre anche una interlocuzione con tutte le altre organizzazioni di assistenza che fanno tanto per i bisognosi, cito ad esempio il Cav, la Caritas, la Mensa della Solidarietà e tante altre associazioni che si spendono tanto per aiutare chi ha bisogno. Per questo sono convinta che se facciamo rete possiamo fare di più e possiamo farlo meglio”.