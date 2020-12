Licata, proroga contratti servizi socio-assistenziali

Il Sindaco Giuseppe Galanti, assistito dal Segretario Generale del Comune, Laura Tartaglia, ed alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, Calogero Scrimali, ha sottoscritto, con i diretti interessati, il contratto di proroga con i 18 professioniste esterne, incaricate dell’espletamento di servizi socio-assistenziali a favore di famiglie in stato di necessità.

L professioniste in questione sono complessivamente 18, così suddivise per categoria: 8 assistenti sociali, 7 educatori professionali e 3 psicologhe, che continueranno ad essere impegnati nella presa in carico delle famiglie in stato di bisogno, in attività educative e in attività di sostegno psicologico a favore delle stesse

Il contratto, che era entrato in vigore il primo febbraio 2019, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021.

La proroga è stata possibile grazie ad una premialità riconosciuta al Comune di Licata, cosa che ha consentito all’ente di ricevere il 100% delle somme ad esso assegnato per la funzionalità dei servizi.

Dopo l’avvenuta sottoscrizione dei contratti, il Sindaco Galanti ha espresso la soddisfazione sua personale e dell’amministrazione comunale, sia per i professionisti direttamente interessati che, soprattutto, per avere così potuto garantire la prosecuzione di un importante servizio a favore di fasce deboli della comunità licatese.