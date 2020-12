Raffadali, aggiudicati i lavori del plesso Manzoni

Una commissione dell’UREGA, riunitasi in modalità “web conference”, ha provveduto a espletare la gara per l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti dell’edificio scolastico “Alessandro Manzoni” di via Bellini a Raffadali.

Dopo aver determinato la soglia di anomalia delle offerte, presentate dalle oltre 300 imprese partecipanti, e aver provveduto a escludere le ditte che presentavano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, la commissione ha individuato l’impresa che più si avvicina alla cifra ideale stabilita.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è l’IMPREGIDA s.r.l. di Palermo che ha presentato un’offerta di ribasso pari al 18,598%.

Il finanziamento della Comunità Europea, tramite l’assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, ammonta a poco meno di due milioni di euro e consentirà anche il superamento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’eco-sostenibilità del plesso Manzoni.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che da anni ha seguito e provato ad accelerare l’iter del finanziamento che oggi arriva finalmente al suo porto di approdo. L’esito della gara sarà ora comunicato alla ditta Impregida s.r.l. e col nuovo anno partiranno i lavori di realizzazione dell’opera.