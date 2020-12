Aiuti alle famiglie in difficoltà e agli anziani, a Realmonte costituito il “Tavolo della Solidarietà “

A Realmonte è stato siglato, nella Sala Giunta del Palazzo di Città, il protocollo di intesa tra il Comune della Città della Scala dei Turchi e le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale e provinciale, finalizzato all’assistenza della popolazione con fragilità connesse all’emergenza Covid-19. La costituzione del “Tavolo della Solidarietà”, adottato con la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative presenti ed operanti sul territorio e la funzione dell’attività di volontariato, prevede un piano operativo di azioni, della durata di 12 mesi, tra tutte le realtà di volontariato, coordinate dal C.O.C.(centro operativo comunale per le emergenze).

“La costituzione del Tavolo– spiega la sindaca Sabrina Lattuca- è un atto urgente per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica in modo da assumere iniziative utili a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione più fragile, come gli anziani”.

Inoltre, sarà attivato uno “Sportello Emergenza Covid” con un numero dedicato per la raccolta delle richieste di aiuto, le attività in sostegno per i nuclei in quarantena, la distribuzione di beni di prima necessità e la gestione dei tampini.

Alla firma erano presenti gli assessori Rosalia Anastasi, Antonino Fugallo, Leonardo Fiorica e il vice sindaco Melissa Arcuri; per le associazioni locali: Banco di Solidarietà ”Don Luigi Giussani”, CIF, l’Ass.“Azzurra Onlus”,l’Ass. “Misericordia” e la Caritas Diocesana di Agrigento.