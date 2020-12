Cammarata, effettuati lavori di manutenzione stradale in c.da Bocca di Capra

A Cammarata in c.da Bocca di Capra, sono stati eseguiti importanti lavori di regimentazione, convogliamento delle acque meteoriche e di sistemazione della carreggiata.

Lavoro reso possibile grazie all’ausilio di un mezzo meccanico, messo a disposizione dall’ESA.

“Mi prese ringraziare il Presidente Musumeci, l’Onorevole Giuseppe Catania per aver subito risposto alla nostra richiesta di intervento”, dichiara il sindaco Giuseppe Mangiapane. Il presidente ci ha anche garantito, che la collaborazione al fine di migliorare la viabilità rurale, proseguirà nei prossimi mesi anche su altre contrade. Per il Comune di Cammarata, avere un mezzo meccanico a disposizione consentirà di concentrare maggiori risorse nell’acquisto di rosticcio. Un esempio è quanto avvenuto in c.da Bocca di Capra, dove dopo i lavori da parte dell’ESA, siamo intervenuti con la posa in opera di rosticcio, rendendo la strada più percorribile.”