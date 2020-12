Canicattì, lettera di un lettore : la verità è un dovere

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore. Qualora qualcuno volesse replicare a quanto in essa contenuto, la nostra testata sarà a disposizione

Cari concittadini, premesso che, il problema attuale a Canicattì non è riaprire o tenere chiuse le scuole su richiesta di presunti rappresentanti di comitati costituiti al momento, essendo il sottoscritto vittima del disservizio attuale che sta colpendo i pazienti in isolamento per coronavirus, tengo ad informare i miei concittadini che a Canicattì per tre giorni consecutivi e precisamente da giorno 30 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 non sono stati eseguiti tamponi molecolari nella nostra città da parte dell’USCA e sapete perche ? SONO FINITI !!!

E’ semplicemente vergognoso, la mia famiglia aspettava il tampone di controllo per giorno 30 novembre e solo giorno 3 dicembre alle ore 19,00 abbiamo ricevuto la visita del medico dell’USCA per effettuare il tampone di controllo e ci ha riferito che il loro presidio non aveva ancora ricevuto l’occorrente per fare i tamponi molecolari ai pazienti risultati positivi al tampone antigenico. E’ SCANDALOSO come nessuno abbia denunciato tutto questo, signor sindaco era al corrente di ciò ?

Cari canicattinesi, sappiate che questi giorni di assenza di effettuazione di tamponi falserà in maniera terribile l’ondata dei contagi che attualmente è molto al di sopra degli attuali dichiarati, per primo il sottoscritto che, pur essendo positivo, per la prima volta ha subito il tampone giorno 3 dicembre ed attendo ancora l’esito. La situazione è fuori controllo, invito il signor sindaco a diffidare immediatamente l’ASP sul ritardo del rifornimento dei tamponi a Canicattì, a potenziare l’organico dell’USCA di Canicattì ai quali va il mio plauso per tutti i sacrifici e le lamentele alle quali devono far fronte pur non avendo nessuna responsabilità del disservizio.

Altro che zona gialla, altro che pensare alla riapertura delle scuole, forse nessuno ha capito la gravità della situazione epidemiologica che si sta estendendo su Canicattì, ieri sera, 04/12/2020, sono arrivati i tamponi di riscontro e finalmente questa mattina è ripresa l’attività dell’USCA per recuperare tutto il ritardo accumulato in questi giorni, ora magari, guarda caso, nei prossimi due tre giorni avremo solo guariti e pochissimi contagi, ma solo perché non sono stati effettuati tamponi.

Perché ogni giorno non viene detto ufficialmente quanti tamponi vengono effettuati a Canicattì e quanti tra questi risultano positivi ? Sicuramente ci avviciniamo molto al 100% !!!!! Perché c’è questa tendenza a giocare sui numeri ???? Sono sicuro che se solo avessimo i numeri esatti in tempo reale sui positivi a Canicattì, nessuno esiterebbe a dichiararla ZONA ROSSA, questa, forse potrebbe essere l’unica salvezza per il paese e non voglio esprimere giudizi sullo smaltimento dei rifiuti di tipo A-A1, anche su questo punto l’ASP ha delle responsabilità enormi, però tutto tace e la mia spazzatura rimane nel balcone.

Di quanto detto sono pronto al confronto (quando uscirò da casa) e sono altrettanto convinto che nessuno può smentire quanto dichiarato perché il sottoscritto, che firma sempre ciò che scrive, non parla perché “CONVINTO”, ma bensì perché SICURO, COSCIENTE E VITTIMA !!!

Cittadini, prendete coscienza del vero pericolo e non pensiamo alle cose meno pericolose !!!

Firmato

Fernando Vaccaro