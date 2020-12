Falso e truffa, prosciolti 4 ex amministrati dell’Ipab di Caltabellotta

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di quattro ex amministratori dell’Ipab “Rizzuti-Caruso” di Caltabellotta.

Erano accusati di falso e truffa aggravata per “aver attestato falsamente voci di entrate non veritiere all’interno del bilancio di previsione” inducendo così in errore l’assessorato alla Famiglia assicurandosi un ingiusto profitto.

I legali della difesa sono riusciti a dimostrare l’infondatezza dell’accusa. Il giudice ha accolto le loro tesi difensive disponendo il proscioglimento nei confronti dei quattro ex amministratori.