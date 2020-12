L’ A.C. della parrocchia San Francesco Santuario dell’Immacolata di Canicattì: sarà un Natale sicuramente diverso ma sarà pur sempre Natale.

L’ A.C. della parrocchia San Francesco Santuario dell’Immacolata di Canicattì, per questo Natale, ha deciso di mettersi in AZIONE .

Domenica 6 Dicembre 2020 è stato consegnato un presepe alla Cappella ‘Sacro Cuore di Gesù’ dell’ospedale Barone Lombardo.

Il presepe è stato realizzato interamente a mano da alcuni soci di A.C., i quali hanno messo a disposizione dell’intera comunità canicattinese i talenti che Dio Padre ha dato loro.

Ciò è avvenuto grazie alla disponibilità di Don Gino Giuffrè, cappellano dell’Ospedale. Questo vuole essere un segno di vicinanza e di speranza per tutte le persone ricoverate e per tutto il personale sanitario che opera al suo interno, in questo tempo triste e difficile in cui la vicinanza fisica ci viene privata.

Con l’augurio che Gesù bambino nasca ancora una volta nei nostri cuori talvolta induriti dal peccato, dalla tristezza, dalla paura, dallo sconforto.

Sarà un Natale sicuramente diverso ma sarà pur sempre Natale.