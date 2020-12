Maltempo in provincia: diversi interventi sulle strade provinciali

Diversi interventi sulle strade provinciali sono stati effettuati nella giornata di oggi dal personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento a causa dal forte maltempo che imperversa anche nella nostra provincia.

Il forte vento e la pioggia hanno provocato la caduta di grossi rami di alberi lungo la la S.P. n. 2 bivio Piano Gatta-Montaperto,in località Piano Gatta, dove è intervenuta una squadra del settore nfrastrutture stradali.

Sempre questa mattina il personale stradale del Libero Consorzio in servizio sulla S.P. n. 32 Ribera (SS 115) – Cianciana (SS 118) è intervenuto con un grosso mezzo meccanico per liberare la carreggiata all’incrocio della Sp. 32 con la S.P. Nc 5 strada collegamento sp 32 – sp 34. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

Segnalati disagi anche sulla S.P. n. 1 in Località Borsellino dove il personale del settore Infrastrutture Stradali ha provveduto a rimuovere numerosi rami di alberi che impedivano la normale circolazione stradale.

Attivo per tutta la giornata di oggi il numero telefonico per le emergenze: 333-6141869 della Protezione Civile del Libero Consorzio al quale i cittadini potranno segnalare tutte le situazioni di difficoltà dovuta all’azione del maltempo.

Si rinnova l’invito alla prudenza, anche a seguito dell’allerta meteo in vigore fino alle 24 di oggi, per coloro che utilizzano tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati.