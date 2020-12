Organizzano festa nonostante divieti: multate 42 persone

Hanno deciso di trascorrere tutti insieme una serata in compagnia nonostante l’ormai noto divieto di assembramento lo proibisca. Quando i carabinieri hanno notato in una casa un insolito movimento sono intervenuti per controllare e hanno trovato oltre quaranta persone con bicchieri in mano.

E’ successo a Siculiana dove i militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento hanno sorpreso 42 persone partecipare ad un festino organizzato in gran segreto. Non così tanto segreto, in effetti, considerato che è bastato poco ai carabinieri notare tutto quel gran via-vai di persone. Per tutti è scattata una multa di 400 euro.