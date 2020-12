Screening mondo della scuola: tamponi negativi a Cammarata, Realmonte e Naro

In vari comuni dell’agrigentino continua la campagna di screening alla popolazione scolastica. Studenti, genitori, insegnanti, personale ata, in modalità drive-in, vengono sottoposti a test rapidi; se dovesse risultare positivo il test allora il soggetto viene sottoposto a test molecolare per accertarne la positività.

Cammarata

Sono circa 840 tamponi risultati tutti negativi per la popolazione scolastica di Cammarata.”Nei giorni scorsi, dichiara il sindaco Giuseppe Mangiapane, abbiamo deciso di non chiudere le scuole, ma di isolare le singole classi qualora necessario e di eseguire i tamponi (come Comune) per essere tempestivi e veloci. Siamo forse uno dei pochi comuni in Italia ad aver sanificato le scuole OGNI SETTIMANA. Abbiamo sanificato chiese ed edifici pubblici con regolarità e ad oggi mi sento di dire che i risultati ad oggi, sono frutto anche del nostro impegno, così come del buonsenso dei Cammaratesi, che si sono dimostrati sempre responsabili. Continuiamo così, non culliamoci però dei risultati di oggi, in quanto se pur pieni di speranza, devono essere ancora un monito per continuare a rispettare le regole. Viviamo le festività natalizie che si apprestano ad arrivare all’insegna del rispetto delle regole e del senso civico”.

Realmonte

Prima giornata di screening alla popolazione scolastica anche a Realmonte.

Il Dott. Paolo Consiglio, capo della squadra operativa dell’ASP di Agrigento, ha già comunicato, in via informale, che su 353 soggetti sottoposti a tampone tutti sono risultati negativi.

“Questo è un dato importantissimo per la nostra comunità perché ci indica che la popolazione scolastica, al momento, è indenne da contagi e le attività didattiche possono proseguire “in presenza”, dichiara la sindaca Sabrina Lattuca. Le operazioni, iniziate, come previsto, intorno alle 9:30, si sono svolte nel massimo ordine e con un dinamismo impressionante. Una vera e propria catena in continuo movimento che in breve tempo è riuscita a smaltire la lunga coda di auto che si era formata sin dal mattino (molti genitori sono arrivati molto tempo prima del previsto), fino al punto che, nella tarda mattinata, l’attesa per il tampone si è ridotta a pochissimi minuti. Tre i punti di controllo attivati, con una massiccia macchina organizzativa costituita dalla Protezione Civile del Comune di Realmonte, medici ed infermieri dell’ASP, Carabinieri, Polizia Locale, autorità scolastiche, Croce Rossa Italiana e volontariato, il tutto con l’ausilio dell’Amministrazione comunale. Prima dell’inizio delle operazioni sono state suggerite, dal Comandante dei Carabinieri M.llo Magg. Antonio Ditto e dal Prof. Stefano Tesè, delle piccole ma importantissime modifiche che hanno evitato ai genitori di attendere l’esito del tampone e, conseguentemente, potenziali ingorghi.Voglio esprimere, pertanto, il mio personale e sentito ringraziamento a coloro che hanno contribuito con grande disponibilità alla riuscita della giornata”, ha aggiunto la sindaca.

Naro

A Naro la campagna di screening è stata rivolta alla popolazione studentesca della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°grado. Lo screening si è svolto su base volontaria presso la Piazza Padre Favara (S. Agostino) in modalità drive-in, e su 600 tamponi tutti sono risultati negativi.