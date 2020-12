Campobello di Licata, provvedimenti sui rifiuti

Il responsabile dell’area Ambiente e Polizia municipale, Salvatore Cutaia, ha determinato l’impegno di spesa del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati (secco residuo) presso la ditta Ambiente e tecnologia in contrada Cozzo Vuturo a Enna., nonché l’impegno di spesa – con altra determina – dello spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica al comune di Campobello di Licata, per la durata di 7 anni al “Rti- Iseda-Ecoin-Icos”.

Giovanni Blanda

