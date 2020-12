Carte d’identità e patenti, DPCM proroga la scadenza fino al 30 aprile 2021

Il DPCM del 3 novembre scorso ha stabilito una proroga per le carte d’identità e le patenti scadute o in scadenza fino al 30 aprile 2021.

La proroga riguarda sia le carte d’identità ‘cartacee’ che quelle ‘elettroniche’ e le scadenze sono state allungate a causa dell’emergenza Covid-19.

Per quanto concerne l’espatrio, però, la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.

Da precisare, quindi, che tutte le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, inizialmente prorogate fino al 31 dicembre 2020, adesso sul territorio italiano manterranno la propria validità fino a tutto aprile 2021 senza bisogno di essere rinnovate.

Il provvedimento vale per ogni parte d’Italia, a prescindere dal colore della zona della Regione.

Attenzione, però. Chi deve recarsi all’estero, per condurre un veicolo al di fuori dei confini nazionali, dovrà tenere conto della disposizione di cui all’articolo 2 del regolamento UE 2020/698, secondo cui tutte le patenti di guida scadute durante l’emergenza coronavirus sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla scadenza.