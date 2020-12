Lega rifondata a Siracusa, cambiano i vertici, “pronti per le elezioni a Noto e Pachino”

La Lega rifonda i suoi vertici a Siracusa ed annuncia di essere pronta per le amministrative che si terranno nel 2021 a Noto ed a Pachino.

Il commissario provinciale della Lega Sicilia Salvini Premier , Leandro Impelluso, ha rinnovato la squadra nella plancia di comando. Il vicesegretario provinciale è Pierpaolo Capozio, da quattro anni alla guida del partito a Rosolini dove ha ricoperto il ruolo di commissario comunale.

A Siracusa, Andrea Solerte, imprenditore, 30 anni, ricoprirà il ruolo di vicecommissario comunale affiancando il commissario cittadino, Bartolo Lentini, ex primario del reparto di Urologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Dino Gennaro, geologo, ex assessore comunale nella giunta del sindaco di Rosolini Corrado Calvo, ricoprirà l’incarico di commissario comunale di Rosolini, precedentemente ricoperto da Pierpaolo Capozio.

Il netino Federico Guarrasi, ex comandante del carcere di Noto, è stato nominato dal responsabile dei Dipartimenti Lega Sicilia Igor Gelarda e dal segretario regionale Stefano Candiani, responsabile regionale del Dipartimento che si occuperà degli istituti penitenziari.

“Guarrasi avrà il compito di occuparsi dei 41 istituti penitenziari e delle oltre 4000 unità di poliziotti penitenziari presenti nell’ isola” fanno sapere dalla Lega.

“Il partito è pronto con un proprio candidato sindaco a Pachino in vista delle future elezioni amministrative, partito guidato dal commissario comunale Giordano Raimondo Metallo. La Lega presenterà propri candidati al Consiglio comunale nelle città di Noto e Lentini” spiega il vicesegretario provinciale è Pierpaolo Capozio

