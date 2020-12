Solidarietà, donazioni ad una mensa da parte del Verdura Resort

Un intero bancale di derrate alimentari destinato alle famiglie indigenti di Sciacca e’ stato donato dal “Verdura Golf & Spa Resort Rocco Forte” di Sciacca.

Il general manager della struttura alberghiera specializzata nel turismo di lusso Giacomo Battafarano ha accolto l’appello del Rotary club a sostegno della Mensa della Solidarieta’, che opera sotto l’egida della parrocchia di San Michele, guidata da don Pasqualino Barone, e che ogni giorno mette a disposizione di persone in difficolta’ un pasto caldo.

Un’iniziativa che si inserisce in un momento di particolare difficolta’, sicuramente peggiorata dalla pandemia. “Un grande atto di generosita’ e solidarieta’ – dice il presidente del Rotary Giovanni Vaccaro – che testimonia l’attenzione di questo importante gruppo imprenditoriale per Sciacca e per le necessita’ della gente piu’ bisognosa”. La direzione del resort, inoltre, ha destinato derrate alimentari anche ad altre associazioni locali.