Something In The Air, il nuovo album natalizio di Armando Cacciato

Da oggi sarà disponibile il nuovo disco di Armando Cacciato, Something In The Air.

Dodici brani tra i quali due originali (la già conosciuta A Christmas Dream, nel remaster 2020 e Hopeful Sunset, scritta da Angelo Vella, cantautore di origini siciliane conosciuto a Francoforte (Germania).

Una raccolta dunque di cover internazionali di svariato genere, suonate e cantate con artisti siciliani di grande spessore (Cristian Falzone Peppe Sferrazza Roberto Puccio Salvatore Scarantino Simona Malandrino Evelyn Leone Franco Siracusa Cristiano Bruccoleri Salvo Caruso Angelo Piazza Agata Aquilina Emanuele Di Bella Maurizio La Monaca Angelo Vella Federico Gucciardo Marco Vicari Kelly Moncado Diego Mantione Pino Bruno Salvatore Cani Franco Farchica).

Attraverso l’acquisto dell’album si contribuirà alla raccolta fondi per l’emergenza COVID, che sarà destinata all’ Anvvfc Canicattì.

Sponsor ufficiale dell’iniziativa ENERGIA ITALIA., che ha aderito immediatamente al progetto contribuendo alle spese di produzione.

“Dal primo giorno di lockdown siamo stati catapultati in uno scenario a tutti sconosciuto, anche a chi, come noi, vive in emergenza e ne ha viste di tutti i colori. Terremoti, alluvioni… ma questa è diversa. C’è bisogno dell’aiuto di tutti e soprattutto di tanto buon senso e regole da impartire ai nostri cari nonni e bambini. Noi come ANVVFC Canicattì (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo) continueremo, grazie anche a questa iniziativa, a dare il nostro aiuto incondizionato alla popolazione”. Questo il commento del presidente Regionale dell Associazione Massimiliano Buttelli.

Armando, produttore discografico oggi in veste di interprete, non è nuovo a queste iniziative. Già nel 2014 in una edizione di A Christmas Dream (festival natalizio che eredita il nome dall’omonimo brano) raccolse, insieme agli Artisti Uniti Circuiti Sonori, delle somme per agevolare l’associazione Pro Congo Luiza.

Il disco è acquistabile online sul sito Circuiti Sonori. Le copie fisiche saranno disponibili a partire dal 15 Dicembre.

LINK PER L’ACQUISTO:

https://www.circuitisonori.com/armandocacciato

Regalati un’emozione.