Assembramenti “pericolosi” in via Atenea: intervengono i Carabinieri

Gente che stazionava davanti i bar o in alcuni esercizi commerciali in via Atenea non rispettando il divieto di assembramento e in taluni casi neanche il distanziamento. E’ successo nel pomeriggio di sabato quando sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri per evitare aggregazioni “pericolose”. Alla vista dei militari dell’Arma molte persone si sono disperse per le vie.

I carabinieri hanno anche raccomandato ai titolari degli esercizi commerciali che insistono nel salotto buono di Agrigento di rispettare le ormai note norme. I controlli, come disposto dal Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, proseguiranno nei prossimi giorni e saranno intensificati soprattutto durante le festività natalizie.